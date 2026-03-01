Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2025-2026 Bahar Dönemi vize sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını sosyal medyada araştırıyor. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

2026 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 04-05 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Vize Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Final Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026