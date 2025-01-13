Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:33

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:33

Açıköğretim Fakültesi final sınavları için geri sayım. 2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına kısa bir süre kala sınava katılacak olan adaylar sınav giriş yeri sorgulanıyor. Peki, AÖF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı giriş yerleri AÖF tarafından yayımlandı. AOS öğrenci ekranından belgenizi alabilirsiniz.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025