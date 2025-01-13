AÖF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları hafta sonu yapılacak. AÖF güz dönemi final sınavları öncesi giriş belgeleri yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, AÖF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi final sınavları için geri sayım. 2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına kısa bir süre kala sınava katılacak olan adaylar sınav giriş yeri sorgulanıyor. Peki, AÖF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF final sınavı giriş yerleri AÖF tarafından yayımlandı. AOS öğrenci ekranından belgenizi alabilirsiniz.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025
Etiketler: #açıköğretim fakültesi #Final sınavı
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