AÖF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları hafta sonu yapılacak. AÖF güz dönemi final sınavları öncesi giriş belgeleri yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, AÖF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:33

Açıköğretim Fakültesi final sınavları için geri sayım. 2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına kısa bir süre kala sınava katılacak olan adaylar sınav giriş yeri sorgulanıyor. Peki, AÖF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı giriş yerleri AÖF tarafından yayımlandı. AOS öğrenci ekranından belgenizi alabilirsiniz.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025


Etiketler: #açıköğretim fakültesi #Final sınavı

İlgili Haberler

Ortak sınavlar yeniden mi yapılacak? 1. Dönem 2. yazılılar tekrar mı olacak?

Ortak sınavlar yeniden mi yapılacak? 1. Dönem 2. yazılılar tekrar mı olacak?
AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları tarihi

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme sınavları tarihi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler