Anadolu Üniversitesi resmi akademik takvimine göre, 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturumda tamamlandı. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınav sonuçları nereden öğrenilir?





AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIK LANACAK?

Anadolu Üniversitesi genellikle sınavların tamamlanmasının ardından 10-15 gün içinde sonuçları açıklamaktadır. Bu doğrultuda, 2025 AÖF final sonuçlarının en geç 10 Haziran 2025 tarihine kadar duyurulması bekleniyor. Resmi sonuç tarihi ise Anadolu Üniversitesi’nin aof.anadolu.edu.tr web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ilan edilecektir.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını aşağıdaki platformlardan görüntüleyebilirler:

AÖF Öğrenci Otomasyonu (https://aof.anadolu.edu.tr)

Anadolu Üniversitesi Mobil Uygulaması (iOS ve Android)

Ayrıca, E-Devlet üzerinden de sınav geçmişi ve başarı durumları takip edilebilir.



