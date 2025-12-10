Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav soruları, cevapları ve sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

AÖF sınav sonuçları, sınavların ardından 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi, ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.