2025-2026 eğitim yılı AÖF Güz Dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından, 17-18 Ocak tarihlerinde final sınavları da gerçekleştirildi. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, başarı puanlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sonuçları nereden öğrenilir?
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi sistemine öğrenci girişi yapılarak öğrenilecek.