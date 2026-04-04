AÖF sınav saatleri, 4-5 Nisan'da yapılacak olan Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 bahar dönemi vize oturumlarına katılacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, AÖF sınavı saat kaçta kaçta bitiyor? AÖF sınavı kaç dakika?

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖF 2025-2026 Bahar Yarıyılı ara sınavları, 4 - 5 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak. Cumartesi - Pazar günleri sabah ve öğleden sonra 2 oturum halinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavları saat 09.30 ve 14.00'da başlayacak.

AÖF vize sınavının ne kadar süreceği ise ders sayısına göre değişiyor.

AÖF SINAVLARI KAÇ SAAT SÜRÜYOR, KAÇ DAKİKA?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ara sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltilecek ve sınav 30 dakika sınav süresi verilecek.

Sabah oturumlarının 09.30'da başlayacak olmasıyla birlikte sorumlu olunan ders sayısı ile sınav süresi çarpıldığında sınav bitiş saati hesaplanabilir.

Örneğin; 3 dersten sınava girecek bir öğrencinin sınav süresi 1 buçuk saat olacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDEN AÖF SINAV SÜRESİ UYARISI

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavına girişte öğrencilerin fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları konusunda öğrencileri uyardı. Üniversite, yaptığı uyarıda öğrencilerin sınav öncesi işlemler için en az 1 saat önceden sınav binasında hazır bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Açıköğretim sınavlarının yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından alabilirler.