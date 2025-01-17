AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavı kaç dakika, kaç soru?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 AÖF sınav takvimiyle birlikte, bu seneki AÖF final sınavı tarihleri de açıklandı. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavı kaç dakika, kaç soru?
Güz dönemi AÖF final sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav süresini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavı kaç dakika, kaç soru?
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.
AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
Etiketler: #AÖF #anadolu üniversitesi #sınav
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