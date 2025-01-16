Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi? KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 527 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi? KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2025/3 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan sözleşmeli personel alımı ilanına başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İlan doğrultusunda, Bakanlık bünyesinde toplam 527 kişi istihdam edilecek. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi? KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?
Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlamış ve 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona ermişti.
KPSS-2025/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı. KPSS-2025/3 tercih sonuçlarının ise şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!
- İşte CHP’nin yol haritası
- RTÜK'ten programa inceleme!