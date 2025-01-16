Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:39

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:39

KPSS-2025/3 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan sözleşmeli personel alımı ilanına başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İlan doğrultusunda, Bakanlık bünyesinde toplam 527 kişi istihdam edilecek. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu bitti mi? KPSS-2025/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?

Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlamış ve 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona ermişti.

KPSS-2025/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı. KPSS-2025/3 tercih sonuçlarının ise şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.