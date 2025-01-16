Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:04

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:04

2025 Sömestr tatili başlamasına sayılı zaman kala, karne günü hazırlıkları devam ediyor. Peki, Karneler ne zaman alınacak? Karneler saat kaçta verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 1. dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü, öğrencilerin karnelerini almasıyla sona erecek.

Karneler genellikle sabahçı ve tam gün öğrenim gören öğrenciler için 09:30 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılıyor. Öğlenci öğrenciler ise karnelerini 13:30 ile 15:30 saatleri arasında alabilecekler. Ancak karne günü saatleri okullara göre değişkenlik göstermektedir.

YARIYIL VE 2. DÖNEM YAZ TATİLİ TARİHLERİ 2025

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.