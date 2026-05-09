Bu hafta sonu AÖF Bahar Dönemi final sınavları tamamlanıyor. Peki, AÖF soru kitapçıkları, cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF sınavlarının sabah oturumu 09:30, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te başlamaktadır.

Sınav süreleri 30 dakika ve ilk 30 dakika sınav salonundan çıkılamaz.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Bugün ve yarınki AÖF sınavları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları genel olarak sınav tarihinden sonra 15 gün içinde açıklanıyor.