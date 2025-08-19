Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavları, 16 Ağustos Cumartesi günü tek oturumda tamamlandı; sınavda her ders için 20 soruluk test uygulanırken, öğrencilere ders başına 30 dakika süre verildi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açılandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF, geçmiş uygulamalara bakıldığında, sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihinden itibaren 10 ila 15 iş günü içerisinde açıklamaktadır.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’nin resmi web siteleri (aof.anadolu.edu.tr veya aosogrenci.anadolu.edu.tr) üzerinden ya da T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlarına erişebileceklerdir.