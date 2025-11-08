Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Peki, AÖL 1.dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Sınavlara ilişkin detaylı bilgilere ve duyurulara, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Genel Müdürlüğü’nün aol.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.