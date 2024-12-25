Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:17

Güncelleme: 25.12.2024 - 14:17

2024 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL 1. dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı kılavuzla netlik kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda sorulan sorular ve bu soruların doğru yanıtları, 25 Aralık 2024 tarihinde öğrencilerin erişimine sunulacak.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, bu bilgilere Bakanlığın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan odsgm.meb.gov.tr adresi aracılığıyla ulaşabilecek.