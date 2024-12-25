Ücretli öğretmen maaşları yattı mı? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?

Ücretli öğretmen maaşlarının ne zaman yatacağı, binlerce öğretmeninin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Peki, Ücretli öğretmen maaşları yattı mı? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?

Ücretli öğretmen maaşları yattı mı? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:13

Ücretli öğretmen maaşlarının bu ay yatırılacağı tarih, derse giren ve ücretli öğretmenlik yapan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Ücretli öğretmen maaşları yattı mı? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Tekin, ücretli öğretmen maaşlarının ödeneceği tarihi şu sözlerle açıkladı;

"Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."  

Buna göre; Ücretli öğretmen maaşları 25 Aralık veya 26 Aralık tarihlerinde hesaplara yatırılacak.


Etiketler: #Ücretli öğretmenlik #ücretli öğretmen #maaş

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