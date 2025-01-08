AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında üç oturumda uygulandı. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1.dönem sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 21 Aralık'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi sınavları 22 Aralık tarihinde sona erdi. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek?
AÖL 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 1.dönem sınav duyurusunda AÖL sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak AÖL sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
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