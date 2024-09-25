AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1.dönem sınav takvimi yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
2024-2025 eğitim dönemi takvimiyle 1. dönem sınav tarihleri de duyuruldu. Sınav tarihleri de sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
Etiketler: #AÖL #sınav #Sınav Giriş Belgesi
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