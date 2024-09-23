Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:07

Güncelleme: 23.09.2024 - 11:07

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimle birlikte yıl içerisindeki ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

İkinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.