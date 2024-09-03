Yayınlanma: 03.09.2024 - 13:06

Güncelleme: 03.09.2024 - 13:06

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının gerçekleştirileceği tarihi paylaştı. Peki, AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri şöyle olacak;

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

SINAV KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim okullarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden; öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 28 Ağustos 2024 tarihinden 27 Eylül 2024 tarihi mesai bitimine kadar yaptırabilecektir.