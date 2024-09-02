Yayınlanma: 02.09.2024 - 14:03

Güncelleme: 02.09.2024 - 14:03

DGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, iki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayları tarafından merak ediliyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır. Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Sonuçların Eylül ayı başında açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

ÖSYM tarafından net bir şekilde DGS'nin hangi tarihte açıklanacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle henüz DGS sonuç tarihi kesin olarak bilinmiyor.

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.