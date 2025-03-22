AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22 Mart itibariyle başladı. Sınav süreci devam ederken, adaylar AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranını merakla bekliyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:52

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde üç oturumda yapılacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Sınavlar, her ders için ayrı ayrı 10 sorudan oluşan testler şeklinde gerçekleştirilecek. Her soru, dört seçenekli çoktan seçmeli formatta olacak. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

AÖL 2.DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarlarının, 26-27 Mart tarihlerinde http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

AÖL 2. dönem sınav sonuçları, 21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adayların erişimine sunulacak.


Etiketler: #AÖL #Açık Öğretim #sınav

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