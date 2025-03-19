Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:53

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:53

2025 TUS/1 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan TUS sınavı öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, gözlerini sınav gününe çevirdi. Peki, 2025 TUS /1 ne zaman, saat kaçta? 2025 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte, ayrıntılar...

2025 TUS /1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılı 1. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), ÖSYM tarafından 23 Mart Pazar günü yapılacak. Sınavın sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te başlayacak. Öğleden sonra gerçekleşecek Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te uygulanacak.

TUS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

TUS'un ilk oturumu olan Temel Tıp Bilimleri Testi'nde (TTBT) adaylara 100 soru yöneltilecek ve sınav süresi 135 dakika olacak. İkinci oturumda gerçekleştirilecek Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde (KTBT) ise yine 100 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak.