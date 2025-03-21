2025 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKYS sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı2024-MEB-EKYS sonuç tarihi ÖSYM tarafından paylaşıldı. Peki, 2025 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKYS sınav sonuçları nereden öğrenilir?

2025 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKYS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:18

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. Peki, 2025 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKYS sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025 EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025 MEB EKYS sınav sonuçları bugün, 21 Mart tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı ekran henüz erişime açılmadı ancak adaylar, sonuçların en geç saat 11.00’e kadar duyurulmasını bekliyor.

2025 EKYS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


Etiketler: #EKYS #ösym #Sonuç

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