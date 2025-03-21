Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:48

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:48

2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, sınav öncesi belge almak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarına kısa bir süre kala, adaylar sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını merak ediyor. Peki, 2025 AÖL sınavları ne zaman? 2025 Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...

2025 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Oturum 5 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 10.00'da,

Oturum 5 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te,

Oturum ise 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

2025 AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 Cuma günü erişime açıldı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarına katılabilmek için gerekli olan fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle “https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx” adresinden temin edebilecekler.