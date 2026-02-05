Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi’nin sınav takvimini duyurdu. 1. dönem sınavları tamamlanan AÖL’de gözler 2. dönem sınavlarına çevrilirken, öğrenciler sınavlara eksiksiz hazırlanabilmek için sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2026 AÖL 2. dönem yazılı ve e-sınav tarihleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları:

1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Adaylar, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Öte yandan, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları 6 Mart 2026 ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Nisan 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden sonuç bilgilerine erişebilecek.