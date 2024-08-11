Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:05

Güncelleme: 11.08.2024 - 14:05

Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala gündeme geldi. Lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler, yeni dönem Açık Lise ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL ücreti ne kadar?

AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

2024-2025 AÖL kayıt tarihleri ile ilgili olarak henüz MEB tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Açık Lise 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 iş takvimi açıklandığında netlik kazanacak.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

B-Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar

T.C. Kimlik No Beyanı,

Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf

Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

AÇIK LİSE YENİ KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL'dir. Bu bedelin;

30 TL'sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

10 TL'sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz.

Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL'si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

?Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.

Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.