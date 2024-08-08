YÖKDİL sınavı ne zaman? 2024 YÖKDİL/2 saat kaçta? YÖKDİL/2 kaç dakika, kaç soru?

2024 yılının ikinci yapılacak YÖKDİL sınavına kısa bir zaman kaldı. Sınava girecek öğrenciler sınavın ne zaman olacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? 2024 YÖKDİL/2 saat kaçta? YÖKDİL/2 kaç dakika, kaç soru?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:35
YÖKDİL sınavı ne zaman? 2024 YÖKDİL/2 saat kaçta? YÖKDİL/2 kaç dakika, kaç soru?
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YÖKDİL/2 sınavına girecek olan öğrenciler sınavın ne zaman ve saat kaçta olacağını araştırıyor. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, bu hafta yapılacak olan YÖKDİL öncesinde, sınavla ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? 2024 YÖKDİL/2 saat kaçta? YÖKDİL/2 kaç dakika, kaç soru?

2024 YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YÖKDİL/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2024-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.


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