Açık Öğretim Kurumları 2. dönem yazılı sınavları hafta sonu tamamlandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına nereden bakılır?
AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları 18 Mart 2026 tarihinde yayınlanacak.
Öğrenciler, AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://hbogm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntüleyebilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2.dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.