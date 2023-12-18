Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:12

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:12

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi. Sınav tarihinin yaklaşması ile öğrenciler sınav yerlerini de merak etti. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL sınavları ne zaman?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre Açık öğretim lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınav giriş belgesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada "23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini T.C. kimlik veya Öğrenci numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabilecekler.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir.