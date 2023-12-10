Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:27

Güncelleme: 10.12.2023 - 12:27

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığına adım atmak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından düzenlenecek İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) sınavına katılım sağladı. Sınavdan çıkan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2023 İSG/2 sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; İSG/2 sınavı 10 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 3 Ocak 2024'de açıklanacak.

İSG SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.

Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.