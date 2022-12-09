AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖL online sınav girişi nasıl yapılır?

09 Aralık 2022 Cuma, 10:03

Açık Öğretim Lisesi’nin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavları başladı. MEB'in yaptığı açıklamaya göre öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecekler.

AÖL SINAVLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA OLACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 09.12.2022 (saat 09.30’dan) - 20.12.2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 25.11.2022 (saat 09.30’dan) - 20.12.2022 (saat23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.

AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

AÖL online sınav ları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecek.