AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖL sınavı kaç dakika sürüyor? AÖL sınavı yüz yüze mi olacak? AÖL sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı?

Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 23.12.2023 - 10:57

AÖL sınavı tarihleri belli olurken AÖL sınavı başlangıç ve bitiş saatleri yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖL sınavı kaç dakika sürüyor? AÖL sınavı yüz yüze mi olacak? AÖL sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 11 soru yöneltilecek, sınav süresi 25 dakika verilecek.

AÖL SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi yüz yüze mi, online mı olacak sorusunun yanıtı MEB tarafından yanıtlandı. Buna göre AÖL sınavları online(çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.

AÖL SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlandı.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 22 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.