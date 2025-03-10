Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:43

Güncelleme: 10.03.2025 - 12:43

AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL sınavlarında öğrencilere, her ders için 10 soru sorulacak ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025 AÖL sınav giriş yerleri yayınlandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.

Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.