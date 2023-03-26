Ara tatil ne zaman? Ara tatil ve bayram tatili birleşecek mi? Ara tatil kaç gün sürecek?

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:20

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 12:20

2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da gerçekleşecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. 12 Eylül 2022 Pazartesi başlayan eğitim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapıldı

6 Şubat 2022 Pazartesi günü okullar ikinci yarıyıl için kapılarını açarken, 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde ise yılın ikinci ara tatili yapılacak.

Yurttaşlar, ''2023 ikinci ara tatil ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleşecek mi" sorularını sıklıkla aratırken, MEB, öğrencilerin ikinci ara tatilinin ne zaman olacağını duyurdu.



2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?



Öğrenciler 14 Nisan cuma günü ara tatile çıkacak. 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nın başlaması ile beraber öğrenciler okula 24 Nisan pazartesi günü dönecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023'te tamamlanacak ve öğrenciler yılsonu karnelerini alacak.







