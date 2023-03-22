2023 ikinci ara tatil ne zaman? Ramazan'da okullar tatil mi?

MEB, 2023'te ikinci ara tatilin ne zaman olacağını duyurdu. Peki, 2023 ikinci ara tatil ne zaman? Ramazan'da okullar tatil mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 19:04
2023 ikinci ara tatil ne zaman? Ramazan'da okullar tatil mi?
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Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte okulların ne zaman ikinci ara tatile gideceği merak konusu oldu. Yurttaşlar, ''2023 ikinci ara tatil ne zaman? Ramazan'da okullar tatil mi?'' sorularını sıklıkla aratırken, MEB, öğrencilerin ikinci ara tatilinin ne zaman olacağını duyurdu. İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. İşte ayrıntılar...

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. İkinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'yla birleştirilecek.


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