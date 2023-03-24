Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:46

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:46

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada merakla beklenen emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz bayramda 1100 TL olarak verildi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada emekliye bayram ikramiyesi 2000 TL olarak yatırılacağını açıkladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifi 28 Şubat günü Meclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı. Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 2000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılması bekleniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 2000 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.



