Bayram ikramiyesi ne kadar? 2023 emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi?

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 12:32

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 12:32

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gelecek açıklamayı bekliyor. Milyonlarca yurttaş Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı açıklandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?



Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak. Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 900 lira artırılarak 2 bin liraya çıkarılacağını açıkladı ve düzenlemeden yaklaşık 15 milyon kişinin

yararlanacağını söyledi.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltiliyor.



2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor. Emeklilik işlemleri ne zaman biterse EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında Bağ-Kur'lular ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak.



