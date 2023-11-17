Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:33

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:33

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim takvimine göre 13 Kasım'da okullar ara tatile girmişti. Haftasonu ile birlikte toplamda 9 gün olacak olan tatilin bitiş süresi yaklaştı. Bununla birlikte birçok öğrenci tatilin ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. Peki Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimine göre okullar 20 Kasım Pazartesi günü açılacak. Sosyal medyada yer alan ara tatilin uzatıldığı hakkında iddialar asılsızdır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ise şöyledir:

2023-2024 eğitim öğretimin başlaması-11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arası

Yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arası

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların Kapanması 14 Haziran 2024