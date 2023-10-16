ALES/3 geç başvurusu ne zaman? ÖSYM ALES/3 geç başvuruları nereden ve nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ekranı...

Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:58

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:58

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES) için 29 Eylül tarihinde başlayan başvuru sürecine katılamayan adaylar geç başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Akademik kariyer hedefleyen adaylar için ALES/3 başvurularının tarileri merak ediliyor. Bu yılın son ALES oturumu için başvurular 29 Eylül tarihinde başlamış, 9 Ekim tarihinde ise sona ermişti. Geç başvuru takvimini merak eden adaylar da başvurularını nereden ve nasıl yapacağını, hangi tarihler arasında yapabileceğini ve sınav ücretini merak ediyor. Peki, ALES geç başvurusu ne zaman? İşte ayrıntılar...

ALES/3 SORU SAYISI NE KADAR?

Yeni ALES'te soru sayısı azaltıldı, soru başına düşen süre artırıldı, bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50'şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecek.

ALES GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları 9 Ekim'de sona ermişti. Çeşitli nedenlere başvuru tarihini kaçıran adaylar da geç başvuru takvimini merak ediyor. Geç başvurular henüz başlamadı.

ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES/3 için geç başvuru tarihi 17 Ekim 2023 olarak belirlendi.

ÖSYM tarafından saat 10.00'da alınmaya başlayacak geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES/3 OTURUMU NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile akademik kariyer hedefleyen adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

ALES/3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlenmişti. Ancak geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir. Buna göre, ALES/3 geç başvuru ücreti 390 TL olarak ödenecek.

ALES/3 SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası ve İş Bankası'nın tüm şubelerinden ATM ve internet bankacılığıyla; Ziraat Bankası'ndan ise sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık ile sınav ücretleri yatırılabilir.

ALES/3 BAŞVURUSU ÜCRETİNİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIIZ...

ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 sınavına başvuru yapamayan adaylar geç başvuru yapmak için, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

ALES/ 3 GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...