Arabuluculuk Sınavı ne zaman, saat kaçta? Arabuluculuk Sınavı kaç dakika sürecek?
Arabuluculuk Sınavı'na sayılı saatler kaldı. Sınava girecek adaylar son hazılıklarını yapıyor. Peki, Arabuluculuk Sınavı ne zaman, saat kaçta? Arabuluculuk Sınavı kaç dakika sürecek?
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla yapılacak. Sınavda emniyet dahil 6 bin 106 görevli yer alacak. Sınav 107 bina ve 1871 salonda düzenlenecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.
ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?
2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ARABULUCULUK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavda adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.
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