e-YDS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2022 sınav sonuçları nereden öğrenilir?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 13:29

e-YDS 2022/13 Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde ingilizce dilinde uygulandı. Bu yılın son Elektronik Yabancı Dil Sınavı 5 bin 81 adayın katılımıyla gerçekleşti. 03 Aralık 2022 tarihinde uygulan e-YDS 2022/13 İngilizce Sınavı'nın sonuçları merak ediliyor.

E-YDS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS 2022/13 sınav sonuçlarının bugün 18:20'de açıklanması bekleniyor.

E-YDS 2022 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.



