e-YDS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2022 sınav sonuçları nereden öğrenilir?

e-YDS bu yıl 13. kez düzenlendi. Bugün öğle saatlerinde sınava giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. e-YDS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2022 sınav sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 13:29
e-YDS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2022 sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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e-YDS 2022/13 Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde ingilizce dilinde uygulandı. Bu yılın son Elektronik Yabancı Dil Sınavı 5 bin 81 adayın katılımıyla gerçekleşti. 03 Aralık 2022 tarihinde uygulan e-YDS 2022/13 İngilizce Sınavı'nın sonuçları merak ediliyor.

E-YDS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

e-YDS 2022/13 sınav sonuçlarının bugün 18:20'de açıklanması bekleniyor.

E-YDS 2022 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.



e-YDS e-YDS 2022/13 ösym

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