Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Başvurular 26 Ekim'e kadar devam edecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 13:31
Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı
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2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.


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