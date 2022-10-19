Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Başvurular 26 Ekim'e kadar devam edecek.
2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Sınav başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.
Video Haberler
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifi
- Bekir Bozdağ kendini böyle savundu
- Karalar'dan deprem yaratan iddia
- Annesi hakkında hapis isteniyor
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Baş: Dişlerimi sıkıyorum, isyan ediyorum
- MHP’yi karıştıran ses kaydı
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- AKP'li isimden itiraf gibi açıklama