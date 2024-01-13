Ardahan'daki proje fen lisesinin yönetiminde fenci yok!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) proje okulları, usulsüz atamalar ve kadrolaşma iddiaları ile gündemden düşmezken bir tartışma da Ardahan’da yaşandı. Ardahan Fen Lisesi, proje okulu statüsünde bulunuyor. Ancak okul yönetiminde sayısal branşta görev yapan idareci bulunmaması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre okulda müdür olarak görev yapan A.H’nin branşı felsefe. Okulda üç müdür yardımcısı görev yapıyor. Müdür yardımcılarından O.Y’nin branşının İngilizce; M.Ş.Ç’nin branşının Türk dili ve edebiyatı, M.O.T’nin branşının ise tarih olduğu öğrenildi.

Başka bir ifadeyle fen lisesi statüsündeki lisede bulunan dört idarecinin birinin dahi branşı sayısal değil. Proje okullarına ilişkin yönetmeliğe göre fen liselerine müdür olarak atanma şartları arasında “matematik, fizik, kimya veya biyoloji öğretmeni olmak” bulunuyor. Bu şartlarda bir öğretmen yoksa başka branşlarda atama yapılabiliyor. Ancak söz konusu dört idarecinin de okula “geçici görevlendirme” ile geldiği belirtiliyor. Müdür A.H’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınması, ardından görevine iade edilmesi de okula yönelik bir diğer tartışmayı oluşturuyor.

BAŞARI SIRASINDA 80.

Duruma tepki gösteren eğitimciler, Ardahan’ın üniversite sınavlarına yönelik sonuçlarına işaret ediyor. Ardahan, 2022’de sınava giren tüm adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamasına göre 80. sırada yer alıyor. Tüm alanlardaki başarı ortalamasında ise 79. sırada.

Ardahan Fen Lisesi, Temmuz 2023’te de idari kadrolarına liyakatsiz, şartları tutmayan ve takvim dışında paravan atama yapıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Ardahan’daki bir öğretmen, konuyu yargıya taşımıştı.