Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 12. sınıf öğrencisi geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:25
Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Tekirdağ'da Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf elektrik bölümü öğrencisi Mert İpsiz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Mert İpsiz’in ailesine başsağlığı dileyen Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cengiz Vural, “12. sınıf elektrik bölümü öğrencimiz Mert İpsiz trafik kazası geçirerek vefat etmiştir. Ailesine sabır diliyoruz. Mekanın cennet olsun akıllı, melek yüzlü oğlum” ifadelerini kullandı.


tekirdağ lise öğrencisi trafik kazası

İlgili Haberler

Astsubay okulunda Menzil'e yakın bazı öğrenciler namaz kılma gerekçesiyle eğitime katılmadığı ileri sürüldü

Astsubay okulunda Menzil'e yakın bazı öğrenciler namaz kılma gerekçesiyle eğitime katılmadığı ileri sürüldü
İzmir'de üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu

İzmir'de üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
İlkokulda yangın paniği... Öğrenciler tahliye edildi!

İlkokulda yangın paniği... Öğrenciler tahliye edildi!

En Çok Okunan Haberler