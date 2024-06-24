Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:16

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:16

ATA AÖF bahar dönemi finalleri 1-2 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. ATA AÖF finallerinin ardından bütünleme sınavı tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF bütünleme sınavlarının giriş belgeleri henüz paylaşılmadı. Sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi netleşti. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre;

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.