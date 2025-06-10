Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve eğitim sürecini değerlendirmek amacıyla düzenlenen seminerlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı? Öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?





ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin Haziran dönemi mesleki gelişim seminerleri, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Haziran ayında gerçekleştirilecek mesleki gelişim seminerlerinin yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi olacağı, öğretmenler tarafından merakla beklenirken; uygulama detaylarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi yazı ile netleşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.