Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Final sınavlarında başarısız olan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme sınavları 14–15 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bütünleme sınavlarına ilişkin sınav giriş belgeleri ise henüz yayımlanmadı.