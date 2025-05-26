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ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

26.05.2025 17:21:00
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Haber Merkezi
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ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ATA AÖF öğrencileri bahar dönemi yarıyıl sonu sınav tarihlerine ve sınav giriş belgesinin yayımlanacağı gün merak ediliyor. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınav takvimi ilerliyor. ATA AÖF öğrencileri bahar dönemi yarıyıl sonu sınav tarihlerine ve sınav giriş belgesinin yayımlanacağı güne yoğunlaştı. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?


ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2025 ATA AÖF Bahar Dönemi Final Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde, Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz’da, Üç Ders Sınavı ise 10 Ağustos’ta uygulanacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF Final Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, “31 Mayıs - 01 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı’na ait Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Belgenize ‘Duyurular’ bölümünden veya Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.
İlgili Konular: #açıköğretim fakültesi #Atatürk Üniversitesi #ATA AÖF

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