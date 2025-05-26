Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2025 İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman?

2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2025 İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman?

26.05.2025 15:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2025 İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman?

Bursluluk sınavı sonuçlarına dair heyecan sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih netleşti. Peki, 2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2025 İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman?

İOKBS uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8'inci sınıfla beraber hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yapılıyor. Peki, 2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2025 İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman?


İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İOKBS sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sonuç belgeleri ise, öğrenci veya velisinin talebi doğrultusunda okul müdürlüklerince mühür ve imza karşılığında teslim edilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

İOKBS İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Öğrenci bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlar.

İlgili Konular: #MEB #Bursluluk sınavı #İOKBS

İlgili Haberler

Google Veo 3 nedir? Yapay zeka destekli video oluşturma aracı nasıl kullanılır?
Google Veo 3 nedir? Yapay zeka destekli video oluşturma aracı nasıl kullanılır? Google, 2025 yılı itibarıyla tanıttığı yeni yapay zekâ teknolojisi Veo 3 ile video üretiminde yeni bir çağ başlattı. Peki, Google Veo 3 nedir? Yapay zeka destekli video oluşturma aracı nasıl kullanılır?
MEB 2. dönem 2. ortak sınavları ne zaman? 2. dönem ortak yazılı sınavlar saat kaçta?
MEB 2. dönem 2. ortak sınavları ne zaman? 2. dönem ortak yazılı sınavlar saat kaçta? Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav kapsamını genişletmişti. Daha önce 6 ve 9. sınıflar için uygulanan ortak yazılı sınavlar, artık 7 ve 10. sınıflara da yapılacak. Peki, MEB 2. dönem 2. ortak sınavları ne zaman? 2. dönem ortak yazılı sınavlar saat kaçta?
2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? OGM 3.477 personel alımı sonuçları, 28 Mart’ta tamamlanan başvuru sürecinin ardından gündeme geldi. Peki, 2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?