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AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlandı mı? AÖF ara sınav cevap kağıdı nereden görüntülenir?

AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlandı mı? AÖF ara sınav cevap kağıdı nereden görüntülenir?

26.05.2025 16:35:00
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Haber Merkezi
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AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlandı mı? AÖF ara sınav cevap kağıdı nereden görüntülenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları, 24 - 25 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlandı mı? AÖF ara sınav cevap kağıdı nereden görüntülenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bahar dönemi final sınavlarına katılan adaylar soru ve cevaplar için araştırmalara başladı. Peki, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlandı mı? AÖF ara sınav cevap kağıdı nereden görüntülenir?


AÖF FİNAL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, AÖF final sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları genellikle sınavların tamamlanmasından sonraki birkaç gün içinde Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanmaktadır.

AÖF FİNAL SINAV SORU VE CEVAPLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak ekampus.anadolu.edu.tr adresinden sınav soru ve cevaplarına ulaşabilecekler.

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