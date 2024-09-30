Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:55

Güncelleme: 30.09.2024 - 16:55

ATA AÖF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi için erişime açıldı. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

2024-2025 ATA AÖF DERS KAYITLARI BAŞLADI MI?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvime göre güz yarıyılı ders kayıtları başladı.

30 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayan ATA AÖF ders kayıt işlemleri, 04 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Mazeretli ders kayıtları ise 07-11 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, bu tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini ödeyip ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilirler.

ATA AÖF DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

ATA AÖF ders kayıt (Materyal Ücreti Ödeme) işlemleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecek.

1. sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri, kayıtlı oldukları programa ait materyal ücreti yatırıldıktan sonra Fakülte tarafından yapılacak.

2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başarısız (FF) olan dersleri Fakülte tarafından atanacak. Diğer dersler, ögrencilerin kendileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecek.

Öğrenciler bu işlemi OBS'ye giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" - "Ders Alma" adımlarını takip ederek gerçekleştirebilecek.

ATA AÖF MATERYAL ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Materyal ücretleri Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri, İnternet Bankacılığı, Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır.

ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF GÜZ YARIYILI DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güz yarıyılı dersleri, 07 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 10 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.